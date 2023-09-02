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Ülkedeki trafik sorunundan kamu yapılanmasına kadar insanların sağlıklı hizmet alamamasının değerlendirildiği sohbette üreticinin son durumu ve tarımda gelinen son nokta ele alındı.

Hırsızlık yaptı, kaçak olduğu ortaya çıktı... Aramada evinden uyuşturucu çıktı

Hırsızlık yaptı, kaçak olduğu ortaya çıktı... Aramada evinden uyuşturucu çıktı

Harup fiyatının halen belirlenmemiş olmasından dolayı mağdur olduklarını belirten Tatlısulu üreticiler, hükümete seslerini duyuramadıklarını söyledi.

Bölge halkının sorunlarını dinleyen CTP heyeti, çözüm önerilerini de paylaşma fırsatı yakaladı.

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, milletvekilleri Teberrüken Uluçay, Erkut Şahali, Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp ile ilçe yöneticileri, Tatlısu ’yu ziyaret etti.

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