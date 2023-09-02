CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, milletvekilleri Teberrüken Uluçay, Erkut Şahali, Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp ile ilçe yöneticileri, Tatlısu’yu ziyaret etti.
Bölge halkının sorunlarını dinleyen CTP heyeti, çözüm önerilerini de paylaşma fırsatı yakaladı.
Harup fiyatının halen belirlenmemiş olmasından dolayı mağdur olduklarını belirten Tatlısulu üreticiler, hükümete seslerini duyuramadıklarını söyledi.
Ülkedeki trafik sorunundan kamu yapılanmasına kadar insanların sağlıklı hizmet alamamasının değerlendirildiği sohbette üreticinin son durumu ve tarımda gelinen son nokta ele alındı.