Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Amerika Birleşik Devletleri’nin Venezuela’ya yönelik askeri müdahale ve güç kullanımını kaygıyla karşıladığını açıkladı. Parti, bu tür girişimlerin Venezuela halkının iradesini yok saydığını ve uluslararası hukukun temel ilkeleriyle bağdaşmadığını vurguladı.

CTP açıklamasında, “Güç kullanımı ve dış müdahale, hiçbir koşulda halkların kendi kaderini tayin hakkının yerine geçemez. Demokrasi, insan hakları ve özgürlük söylemleriyle meşrulaştırılamaz” denildi.

Parti ayrıca uluslararası toplumu, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve uluslararası hukuk temelinde sorumluluk almaya, askeri müdahaleler karşısında ilkesel, tutarlı ve kararlı bir tutum sergilemeye çağırdı.

CTP, Venezuela halkıyla dayanışmasını vurgulayarak, barışçıl, siyasi ve diplomatik çözüm yollarının tek meşru yol olduğunu bir kez daha hatırlattı.