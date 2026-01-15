CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre ziyarette, siyasi partiler bünyesinde faaliyet gösteren parti okullarının önemli misyonuna dikkat çekildi. Cumhuriyetçi Türk Partisi yetkilileri, parti içi eğitim çalışmalarını PEMER çatısı altında geliştirmeye devam ederken, farklı ülkelerdeki ve partilerdeki iyi örnekleri yerinde incelemeyi ve karşılıklı deneyim paylaşımını son derece değerli bulduğunu kaydetti. Yetkliler bu ziyaretin, eğitim alanındaki kurumsal kapasiteyi daha da güçlendirecek yeni çalışmalara katkı sağlayacağına dair inanç belirtti.

Görüşmede ayrıca, demokratik siyasetin güçlenmesi için eğitim temelli, katılımcı ve nitelikli siyaset anlayışının kararlılıkla sürdürülmeye devam edeceği vurgulandı.

CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Özcan Şükrü Baripoğlu ise, CHP Parti Okulu’nun yapısı, işleyişi ve eğitim programlarına ilişkin bir sunum yaparak parti içi eğitim çalışmalarına dair deneyimlerini paylaştı.

Heyetler, toplantının ardından CHP Genel Merkez binasında bulunan Bellek Müzesi’ni gezdi ve CHP’nin parti geçmişi hakkında sergilenen eserleri inceleyip, eserlerin günümüze ulaşma sürecini dinledi.

Ziyarete Cumhuriyetçi Türk Partisi Eğitim Sekreteri ve Parti Eğitim Merkezi (PEMER) Yönetim Kurulu Başkanı Feriha Tel ile Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Girne Milletvekili ve Dış İlişkiler Sekreterimiz Fikri Toros katıldı. CHP heyetinde ise CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Parti İçi Eğitim Sorumlusu Özcan Şükrü Baripoğlu yer aldı.