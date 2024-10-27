Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Yenidoğan Ünitesi'nde yaşanan ve bir bebeğin ölümüne neden olan olayla ilgili Sağlık Bakanı'nın açıklamasını “yetersiz ve samimiyetsiz” olarak nitelendirdi. Geçtiğimiz Cuma akşamı, hastanede su şişeleri arasında bulunan etiketsiz bir alkol şişesinden prematüre bebeklerin mamalarına alkol karıştığı iddia edilmiş ve sonuç olarak bir bebek hayatını kaybederken, altı bebek yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Kalite Kontrol Eksikliği mi?

Olayla ilgili açıklamada, hastanedeki kalite kontrol sistemlerinin yetersizliğine dikkat çeken CTP, hastane yönetimine ve Sağlık Bakanı'na şu soruları yöneltti:

Hastanede etkin bir kalite kontrol sistemi bulunmakta mı?

Alkol, neden su şişelerinin yanında ve etiketsiz bir şekilde tutulmakta?

Hemşire ve personel eğitimi, yenidoğan ünitesinde çalışmak için yeterli mi?

Ünitede cihaz ve ekipman eksikliği var mı?

Olay Neden Ailelere Bildirilmedi?

Mihriban bebek, olayın ertesi sabahı hayatını kaybetmesine rağmen, ailelerin bilgilendirilmediği ve konunun medyada gündeme gelmesinin beklendiği iddiası da açıklamada yer aldı. CTP, Sağlık Bakanı'nın açıklamasını yetersiz bulduğunu belirterek, kamuoyuna açık bir bilgi paylaşımında bulunulmasını talep etti.

Tutuklamalar ve Polis Soruşturması Devam Ediyor

Olayın ardından beş sağlık çalışanı gözaltına alınırken, CTP, sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi gerektiğine vurgu yaptı. Parti yetkilileri, bebeklerin sağlık durumu ve olayın nedenleri hakkında ailelere ve topluma düzenli bilgi verilmesi çağrısında bulundu.

Başsağlığı ve Acil Şifa Mesajı

CTP, hayatını kaybeden bebeğe rahmet, ailesine başsağlığı dileyerek, tedavi altındaki diğer bebeklerin bir an önce sağlığına kavuşmalarını umut ettiğini belirtti.