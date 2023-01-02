Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, bütçenin bir öngörü işi olduğunu vurguladı, bugün elindeki verilerin “nasıl bütçe hazırlanamaz”a ders niteliğinde bir çalışma olduğunu söyledi ve örnekler verdi.

"Rakamlara dayalı konuşmaların tamamının manasız olduğunu çünkü bütçe için öngörü yapmayı sağlayan verilere sahip olmadıklarını" kaydeden Barçın, “Böyle giderse tarihte ilk kez gelirde indirime gidilecek” dedi.

Barçın, Maliye Bakanlığı'nın sayfasında bile yapılan ek bütçenin yer almadığını ve sanki ilk yapılan bütçe üstünden kâr sağlandığı yanılgısı yaratıldığını anlattı. Barçın, ödenmeyen belediye katkı paylarının ne olacağını da sordu.

Türkiye'de uygulanan kur korumalı mevduatın niye ülkede uygulanmadığını sorarak, Türkiye'ye büyük bir mevduat kaçışı olduğunu, bunun sebep olduğu vergi kaybının önüne nasıl geçileceğini de soran Barçın, Maliye Bakanı Şan’ın gelir vergisi matrahlarıyla ilgili bilgi vermesini istedi.

Başbakanlık'ta 400 bin olan ağırlama giderinin niye 1 milyon 200 bine çıktığını soran Barçın, bu konuda eleştirilerde bulundu.

Spor Dairesi’nin yönetiminin de çok kötü olduğunu, aylardır dairede müdür bulunmadığını söyleyen Barçın, "Başbakanın geçici işçi kadrosundaki bir yakınının müdürlük koltuğunda oturduğu, dairedeki iki şahsın RHA plakalı araçlara sivil plaka taktırıp eve gidip gelmekte kullandığı, naylon fatura uygulaması yapıldığı, daireye yapılan alımların UBP'ye yakın bir şahıstan gerçekleştirildiği" iddialarına işaret ederek, bu konularda gerekli araştırmanın yapılmasını istedi.