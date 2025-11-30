

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) 30. Olağanüstü Kurultayı’nda yeni genel başkan belli oldu. Üç adayın yarıştığı seçimde Sıla Usar İncirli, aldığı 1.284 oyla rakiplerini geride bırakarak partinin yeni genel başkanı seçildi.

Kurultayda Erkut Şahali 801, Asım Akansoy ise 356 oy aldı. Toplam 2.441 üyenin sandığa gittiği seçimde İncirli, salt çoğunluğu sağlayarak göreve geldi.

Sonuçların açıklanmasının ardından kürsüye çıkan Sıla Usar İncirli, salonda büyük coşkuyla karşılandı. İncirli konuşmasında birlik ve dayanışma mesajları vererek şu ifadeleri kullandı:

“Binlerce yürek attı burada, binlerce CTP’li buradaydı. Toplumun çoğunluğu kurultayı takip etti. İlginiz ve alakanız için hepinize çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bir gündü; tüm ülkeye örnek bir demokrasi şöleniydi. CTP’nin özüne, ruhuna ve geleneğine yakışır bir kurultay oldu.

Erkut ve Asım’a da gösterdikleri olgunluk için teşekkür ederim. Büyük bir bütünlük içinde, güçlü kadromuzla çok çalışacağız çünkü kurtarılması gereken bir memleket var. Toplumun tüm kesimleriyle uzlaşı içinde birleşerek kapsayıcı olacağız. Bu halk kendi ayakları üzerinde durmaya hazırdır, halk CTP’yi bekliyor.

Yapılacak çok iş var, büyük bir dağınıklık var ama buna rağmen çeki düzen vereceğiz ve aktif, dinamik bir siyaset yürüteceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum; iyi ki varsınız, iyi ki CTP var. Yaşasın Kıbrıs Türk halkı.”

Kurultay, CTP’de yeni dönemin başlangıcı olarak değerlendirilirken, İncirli’nin başkanlığında partinin nasıl bir politik yol haritası izleyeceği merakla bekleniyor.