Erhürman, daha önce defalarca dile getirdikleri risk ve ihtimallerin bugün yeniden gündeme geldiğini belirterek, konuyu zamanı geldiğinde detaylarıyla değerlendireceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı, şu anda önceliğin halkın güvenliği olduğunu vurgulayarak “Dünyanın ve bölgenin bu kadar gergin olduğu bir ortamda, insanlarımızın güvende olması ve endişeye kapılmaması birinci önceliğimiz. An itibarıyla endişelenecek bir şey yok. Ama rehavete kapılacağımız bir ortamda da değiliz.” dedi.

Erhürman, tüm olası senaryolara karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirterek güvenlik kurumlarının koordineli bir şekilde çalıştığını aktardı:

“Güvenlik güçlerimiz, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığımız ve Polis Teşkilatımız gelişmeleri an be an takip ediyor. Tam bir koordinasyon içinde, olası senaryolarla ilgili hazırlıklar yapılıyor.”

Cumhurbaşkanı, özellikle akaryakıt ve temel tedarik zincirlerine ilişkin tüm senaryoların hızla yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini de vurguladı.

Açıklamasının sonunda Erhürman, Kıbrıs Türk halkının barışçı duruşuna dikkat çekerek uluslararası kamuoyuna çağrıda bulundu:

“Dileğimiz ve çağrımız, çocukların ve masum insanların ölmesine neden olan bu durumun bir an önce diplomasiye, diyaloğa ve uluslararası hukuk zeminine dönmesidir. Dünyanın, bölgenin ve uygarlığın acil ihtiyacı budur. Biz savaştan değil, barıştan ve uygarlıktan yanayız.”