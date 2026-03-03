Bunlar da ilginizi çekebilir

Bakanlık açıklamasında, işverenlerin 31 Mart’tan önce gerekli banka hesap düzenlemelerini tamamlaması ve muhasebe/bordro sistemlerini yeni düzenlemeye uygun hale getirmesinin önem taşıdığı vurgulandı.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi motorlu araçlar ve pasaportlarla ilgili yasa değişikliklerini onayladı

31 Mart tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek yasa değişikliğinin ardından şartları taşıyan işyerlerinde ücretlerin nakit ödenemeyeceği vurgulanan açıklamada, mevzuata aykırı uygulamalar hakkında bakanlık tarafından yasal işlem başlatılacağı bildirildi.

Açıklamada, Cumhuriyet Meclisi’nde kabul edilen İş (Değişiklik) Yasası kapsamında yapılan düzenlemenin; ücret ödemelerinde şeffaflığı sağlamak, kayıt dışılığı önlemek, çalışan haklarını korumak ve işçi-işveren ilişkilerinde hukuki belirliliği güçlendirmek amacıyla yapıldığı belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, işçilerin aylık ücretleri ve her türlü ödemenin yasal kesintiler sonrası kalan net tutarının banka veya kooperatifler aracılığıyla işçi adına açılmış hesaplara yatırılmasının zorunlu hale getirildiği kaydedildi.

