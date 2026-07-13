Erhürman, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi hekimlerine, hemşirelerine ve tüm çalışanlarına da teşekkür etti.

Erhürman mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Gayet iyiyim. Yorgunluğa bağlı küçük bir rahatsızlık...

Arayan, soran, mesaj atan, ilgilenen herkese ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanemizin hekimlerine, hemşirelerine, tüm çalışanlarına sonsuz teşekkürler...”

Cuma akşamı eski Cumhurbaşkanlığı binasında düzenlenen bir etkinlikte rahatsızlanan Erhürman’a Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde anjiyo ve tetkikler yapılmış, Erhürman sonuçların iyi olması sonucu cumartesi sabah erken saatlerde taburcu olmuştu.