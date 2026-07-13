Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Erman Yaylalı, açıklanan altı aylık hayat pahalılığı oranının brüt asgari ücrete doğrudan ve eksiksiz yansıtılması gerektiğini belirtti.

Yaylalı, yazılı açıklamasında, çalışanların enflasyon karşısında eriyen alım gücünün pazarlık konusu yapılamayacağını ifade ederek, hayat pahalılığının ücretlere yansıtılmasının bir lütuf değil, kaybedilen alım gücünün kısmen telafisi anlamına geldiğini kaydetti.

Elektrik, akaryakıt ve enerji maliyetlerindeki artışların üretimden hizmet sektörüne kadar tüm fiyatları doğrudan etkilediğini belirten Yaylalı, hayat pahalılığını artıran politikaların sorumluluğunun çalışanlara yüklenemeyeceğini savundu.

Yaylalı, “Enflasyonun sorumlusu geçim mücadelesi veren çalışanlar değildir. Sorumluluk; plansızlıkta, denetimsizlikte, üretimi desteklemeyen politikalarda ve hayatı her geçen gün daha da pahalılaştıran yönetim anlayışındadır.” dedi.

Yaylalı, özel sektör çalışanlarının yüzde 65-70’inin ücretlerinin sosyal güvenlik kurumlarına asgari ücret üzerinden bildirildiğini ileri sürerek, bu durumun çalışanların sosyal güvenlik haklarını ve gelecekte alacakları emekli maaşlarını olumsuz etkilediğini söyledi.

- TDP, “İş ve Ücret Tanımlama Rehberi” hazırlayacak

Gerçek ücretlerin kayıt altına alınması gerektiğini vurgulayan Yaylalı, TDP’nin meslekler, görev tanımları, uzmanlık düzeyleri ve çalışma koşullarına göre referans ücretlerin belirlenmesini öngören “İş ve Ücret Tanımlama Rehberi” hazırlayacağını açıkladı.

Yaylalı, “Ücret politikasını altı ayda bir kurulan Asgari Ücret Saptama Komisyonu’na sıkıştırmayacağız. Emeğin, deneyimin, uzmanlığın ve mesleki niteliğin karşılığını belirleyen kalıcı ve adil bir ücret düzeni kuracağız.” dedi.