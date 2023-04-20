Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, manevi değerlerle bu coğrafyadaki varlığın devam ettiğini belirten Tatar, “Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle buradaki varlığımızı, milli çıkarlarımızın doğrultusunda sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’de meydana gelen deprem felaketinin acısının asla unutulmayacağını ifade ederek hayatını kaybeden canların yürekleri dağladığını dile getirdi.

Galatasaray Spor Kulübü’nün büyük bir camia olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta da birçok taraftarının olduğunu kaydetti.

Sporun, kardeşlik ve dayanışma olduğunu ve bunun Kıbrıs Türkü için önemli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, kendisine yapılan ziyaretten dolayı DAÜ ultrAslan UNI taraftar grubuna teşekkür etti.

DAÜ ultrAslan UNI taraftar grubu adına konuşan Kemal Ataoğlu, taraftar grubunun yaptığı etkinlikler hakkında bilgi vererek kendilerini kabulünden dolayı Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkürlerini sundu.