Olgun, "Artık 80 yaşıma geldim. Çok şükür bir sağlık sorunum yok ama ailemle daha fazla zaman geçirmek istiyorum” diyerek emekli olma kararı aldığını kaydetti.

Ailesinin aktif görevi bırakması yönünde baskılar ve telkinleri olduğunu anlatan Olgun, “Ben disiplinli çalışan biriyim. Sabah erken saatlerde mesaiye başlıyorum geç saatlere kadar ekibimizle birlikte çalışıyorum. Artık 80 yaşındayım ne kadar ömrüm kaldı bilmiyorum ama biraz aile ile zaman geçirmek istiyorum” diyerek emeklilik kararında ailesinin etkin olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın seçilmesi sonrasında aktif göreve gelen Olgun, “Sayın Cumhurbaşkanı’na müteşekkirim. Bana çok büyük hürmette bulundu. Aktif görevden ayrılıyorum ama bana ihtiyacı olduğu her zaman destek olacağım” dedi.

“Fikir ayrılığımız olmadı”

“Cumhurbaşkanı Tatar ile bir fikir ayrılığı yaşandı mı?” sorusuna “Hayır, şu anda savunduğumuz fikirlerle, birlikte oluşturduğumuz fikirler noktasında bir fark yok. Dediğim gibi aktif görevi bırakıyorum ama ihtiyaç olunan her zaman Sayın Tatar’ın yanındayım” ifadelerine yer verdi.

Özel temsilcilik görevinin büyük bir sorumluluk ve yüklü bir iş olduğuna değinen Ergün Olgun, “Burada bir ekip vardır. Yaptığım işi yapabilecek arkadaşlarım vardır” diyerek ekip çalışmasının önemine vurgu yaptı.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi