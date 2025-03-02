Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sporun kardeşlik, disiplin, ekip anlayışı olduğunu vurgulayarak, tüm bu çalışma ve fedakarlıkları bir kez daha gönülden kutladığını ifade etti.

KKTC’nin, dünyanın farklı ülkelerinden bir çok sporcuya ev sahipliği yaptığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, burada vatan sevgisiyle birlikte milletler dayanışması olduğunu vurguladı.

Dünyada sıkıntılar yaşandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta barış, huzur ve güven içerisinde yaşandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sporcuların başarılarının önemine değinerek, Güney Afrika’da elde edilen şampiyonluğun KKTC’nin imajını ve adını duyurma yönünde önemli bir fırsat olduğunu, uygulanan tüm ambargo ve izolasyona rağmen KKTC’nin gururlu bir şekilde temsil edildiğini vurguladı.

Yapılan çalışmalarla yerli ve uluslararası sporcuların bir araya geldiklerini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, çocuklarını spora teşvik eden aileleri, müsabakalarda emeği geçenleri ve müsabakalarda yer alan gençleri tebrik ederek, başarılar diledi.