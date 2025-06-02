Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, KKTC ile Adana arasında güçlü bağların bulunduğunu, 1974 sonrası Adana’dan KKTC’ye çok sayıda insan yerleştiğini kaydetti.

Adana’nın sanayileşme sürecine ve sanayi alanındaki gelişmelerine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC ile Adana arasında temasın geliştirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Adana için yakınlık nedeniyle KKTC’nin önemli bir turizm destinasyonu olduğunu belirten Tatar, Adana’ya karşılıklı ticaretin ve bağlantıların artmasının memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

ADSİAD heyetinin çalışmalarının memnuniyet verici olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, temasların ve iş birliklerinin daha da artması temennisinde bulundu.

ADSİAD Başkanı Vedat Gizer de, Cumhurbaşkanı Tatar’a derneğin kuruluşu ve yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Adana’nın sanayi alanındaki gelişimi ve sivil toplum kültürüne de değinen Gizer, Cumhurbaşkanı Tatar’ı Cumhurbaşkanlığı yeni yerleşkesinde ziyaret etmekten dolayı memnuniyet duyduklarını ifade etti.