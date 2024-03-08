Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Antalya Pil Fabrikası’nın 1974’teki Mutlu Barış Harekatı'na sağladığı tarihi katkıyı yaşatmak amacıyla yaptırılan Kıbrıs Türk Evi’nde, KKTC’nin tarihi, kültürü ve milli mücadele yılları anlatılıyor.

-Tütüncü

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü açılış töreninde yaptığı konuşmada, 1974 Mutlu Barış Barış Harekatı'nın ardından yerli ve milli batarya fabrikasının bu bölgede kurulduğunu hatırlattı.

O dönemlerde Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan pil ve bataryaların söz konusu fabrikada üretildiğini anımsatan Tütüncü, daha sonra kapanan fabrikanın bulunduğu bölgeye böylesi bir evin yapılmasının önemli olduğunu belirtti.

Tarih içinde yaşanan sıkıntıların asla unutulmaması gerektiğini dile getiren Tütüncü, açılışı gerçekleştirilen ev ile o dönemde yaşananların aktarılmaya çalışılacağını söyledi.

-Şahin

Antalya Valisi Hulusi Şahin de, Kıbrıs’ın kendileri için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, Türkiye için Kıbrıs’ın en büyük milli dava olduğunu belirtti.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise “ ‘Ya taksim ya ölüm’, ‘Kıbrıs Türk’tür Türk kalacaktır’ diyen büyüklerimizi buradan yad ediyorum” diyerek, Kıbrıs Türk halkının İngiltere ve Rum-Yunan ikilisine karşı mücadeleler verdiğini anlattı.

İngiliz ve Rum-Yunan ikilisine karşı mücadele eden Kıbrıs Türk halkının 1974 Mutlu Barış Harekatı ile özgürlüğüne kavuştuğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, “Anavatan, yavru vatan, Mavi Vatan, birlikte geleceğe emin adımlarla yürüyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye ile aralarında güçlü bir milli bağ bulunduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, Akdeniz’in başkalarının yönetimine ve egemenliğine geçmesine asla müsaade etmeyeceklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, federal bir çatı altında oynanan oyunun Türkiye ile aralarında bulunan kadim ve güçlü bağları koparmaya yönelik olduğuna işaret ederek, Rum-Yunan ikilisinin Türkiye’yi Doğu Akdeniz’den dışlama siyasetini yürüttüklerini kaydetti.

Türkiye’nin her bölgesinde böylesi Kıbrıs evlerinin olmasını temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, “Biz büyük Türk milletinin ayrılmaz ve kopmaz bir parçasıyız” dedi.