Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, GZT Editörü Nazgül Kenzhetay ile yaptığı söyleşide, Kıbrıs konusunda yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Tatar, Albayrak Medya Grubu’nun sahibi olduğu ve Türkçe yayın yapan GZT’ye konuştu. Tatar, GZT’den Nazgül Kenzhetay’a verdiği röportajda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Doğu Akdeniz’deki Türk varlığının, Türk dünyasının hak ve çıkarlarının temsilcisi ve yılmaz bekçisi olduğunu vurguladı.

KKTC’nin 1983 yılında büyük mücadelelerle ve halkın kendi kaderini tayin etme hakkını kullanarak kurulduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, devleti tüm zorluklara rağmen ileriye taşıma mücadelesinin sürdüğünü anlattı.

“KIBRIS TÜRK HALKI İÇİN ADİL, EŞİT VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR UZLAŞININ ZEMİNİ İKİ DEVLETİN İŞ BİRLİĞİNDEN GEÇER”

Cumhurbaşkanı olarak göreve gelir gelmez Türkiye Cumhuriyeti’nin de tam desteğiyle uluslararası alanda yeni bir vizyon ortaya koyduğunu anımsatan Tatar, bu vizyonun adadaki mevcut gerçekler üzerine kurulduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün özden gelen haklar olduğunu ve Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs Rum halkı kadar egemense egemen olduğunu kaydeden Tatar, Kıbrıs Türk halkı için adil, eşit ve sürdürülebilir bir uzlaşının formülü ve zemininin egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde iki devletin iş birliğinden geçtiğini anlattı.

Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM’nin 77. Genel Kurulu’nda KKTC’nin resmi olarak tanınması ve Kıbrıs Türk halkına uygulanan insanlık dışı izolasyonun kaldırılması çağrısının tarihi önem taşıdığını belirterek, bunun bir yansıması olan Özbekistan'ın Semerkant kentinde 11 Kasım 2022'de gerçekleştirilen 9. Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi’nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gözlemci üyeliğe anayasal ismiyle oy birliğiyle kabul edilmesinin ve zirve bildirisinde de ifade edildiği gibi Kıbrıs Türk halkının Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğunun vurgulanmasının KKTC’de büyük bir memnuniyet ve gurur yarattığını söyledi.

KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olmasıyla organizasyonun daha da güçlendiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Birliğimiz gücümüzdür” diyerek, Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere, Türk dünyasının hak ve çıkarlarının bölgedeki temsilcisi olarak nitelediği KKTC’nin uluslararası alanda hak ettiği statüyü elde etme mücadelesine katkı koyan tüm ülke liderleri ve halklarına teşekkür etti.