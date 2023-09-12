Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) askerinin, Lefkoşa’da KKTC sınırları içerisindeki askeri bölgede temizlik yapan Türk askerine yönelik hareketiyle ilgili açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, BMBG askerinin yanlış davranışını Kıbrıs Türk tarafının hoş karşılamadığını belirterek, “Şikayetimiz üzerine soruşturma başlatıldı ve takibini yapıyoruz” dedi.

Kıbrıs Türkü’nün haklarını sonuna kadar savunmak istediklerini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin Kıbrıs Türkü’nün yanında olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs adasında, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında yer alan BMBG kontrolünde ara bölge bulunduğunu ifade etti.

KKTC sınırından başlayacak Pile-Yiğitler yolu çalışmasını BMBG’nin engellemeye çalıştığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, 1974 yılından itibaren KKTC kontrolünde olan bölgede, BM’nin gerçekleştirdiği hareketin, BM’nin tarafsızlığına gölge düşürdüğünü kaydetti.

GKRY lehine benzer durumlarda ara bölgede yapılan yol, ev, üniversite ve alışveriş merkezi yapımına BM’nin ayrıcalık tanıyarak yapılanlara göz yumduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, “Ara bölgeyi GKRY’nin bir toprağı kabul etmek suretiyle kendi topraklarına alma çalışmalarına seyirci kalınıyor” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, BM’nin 4 mart 1964 tarihinde 186 nolu kararla Kıbrıs Cumhuriyeti’nden, Kıbrıs Türkü’nü dışlayan, dönemin Makarios hükümetinin Kıbrıs Cumhuriyeti olarak tek taraflı tanınmasıyla Kıbrıs meselesinin sorumlusunun bir bakıma BM olduğuna işaret etti.

Bundan sonra yapılacak görüşmelerde, egemen eşitlik ve eşit statünün kabulüyle ilgili müzakerelere başlanacağını ve Kıbrıs’ta anlaşmanın 2 devletin işbirliğiyle olacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin ortadan kaldırılması ve Kıbrıs Türkleri’nin Rum Cumhuriyeti’ne yama edilmesinin kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Türkiye’nin Kıbrıs Türk tarafının siyasi duruşunu desteklediğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, her platformda Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin bu durumu teyit ettiğini sözlerine ekledi.