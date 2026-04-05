Başbakan Ünal Üstel, Türk Devletleri Teşkilatı Hükümet Başkanları 2. Toplantısı kapsamında bulunduğu Bakü’de, Azerbaycan ile ilişkileri yeni bir aşamaya taşıyacak temaslarda bulundu. Üstel, gerçekleştirilen görüşmelerin “tarihi nitelikte” olduğunu vurgulayarak, iki ülke arasında güçlü ve kalıcı bir iş birliği sürecinin başlatıldığını açıkladı.

Başbakan Üstel, Ali Asadov ile yaptığı görüşmenin, bir KKTC Başbakanı ile Azerbaycan Başbakanı arasında gerçekleşen ilk resmi temas olma özelliği taşıdığını belirtti. Görüşmede, ulaşımın geliştirilmesi, charter uçuşların başlatılması, pasaportların tanınması yönünde adımlar atılması ve turizm alanında ortak tanıtım faaliyetlerinin artırılması gibi somut başlıklar ele alındı.

Charter Seferler ve Ulaşım Gündemde

Görüşmelerde, iki ülke arasında hava köprüsü kurulması amacıyla charter uçuşların ivedilikle başlatılması konusu öne çıktı. Ayrıca iş insanlarını bir araya getirecek forumlar düzenlenmesi ve yatırım fırsatlarının geliştirilmesi konusunda da mutabakata varıldı. Bakanlıklar arası koordinasyonun hızlandırılması ve öncelikli sektörlerde iş birliklerinin derhal başlatılması yönünde ortak irade ortaya kondu.

Çalışma Hayatı ve Sosyal Güvenlikte İş Birliği

Üstel, Azerbaycan Çalışma ve Nüfusun Sosyal Korunması Bakanı Anar Aliyev ile yaptığı görüşmede, çalışma hayatı ve sosyal güvenlik alanlarında iş birliğinin güçlendirilmesini ele aldı. Karşılıklı çalışan vatandaşların haklarının korunması, çalışma izinlerinin kolaylaştırılması ve kurumsal iş birliği mekanizmalarının oluşturulması konularında anlaşma sağlandı.

Ekonomide Yeni Pazar Açılımı

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ile gerçekleştirilen görüşmede ise tarım, narenciye ve hayvancılık ürünlerinin yeni pazarlara açılması, ihracat kapasitesinin artırılması ve karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi konuları ele alındı. Lojistik, taşımacılık ve enerji alanlarında iş birliği fırsatları da değerlendirildi.

Eğitimde Stratejik Adımlar

Azerbaycan İlim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ile yapılan görüşmede, üniversiteler arası iş birliklerinin artırılması, burs mekanizmalarının devreye alınması ve diplomaların karşılıklı tanınması konularında mutabakat sağlandı. Öğrenci değişimlerinin artırılmasıyla iki ülke arasında kalıcı bağların güçlendirilmesi hedefleniyor.

Medyada da İş Birliği Başladı

Ziyaret kapsamında, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu ile Azerbaycan Devlet Televizyonu arasında ilk resmi temasların kurulduğu ve medya alanında iş birliği adımlarının atıldığı bildirildi.

Başbakan Üstel, temasların ardından yaptığı değerlendirmede, “Azerbaycan ziyaretimiz son derece verimli, sonuç odaklı ve tarihi adımların atıldığı bir süreç olmuştur. İlişkilerimizi somut ve sürdürülebilir bir zemine taşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Üstel ayrıca, KKTC’ye verdiği destekten dolayı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev başta olmak üzere Azerbaycan hükümetine teşekkür etti.