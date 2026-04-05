Genel Kurul'un yarınki gündeminde, Mahkemeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın üçüncü görüşmesi de bulunuyor.

Gündemdeki, hayat pahalılığı düzenlemeleriyle ilgili yasa tasarıları şöyle:

"Kamu Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasa Tasarısı (Y.T.No:367/5/2026), Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:368/5/2026), Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:369/5/2026), Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:370/5/2026), Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:371/5/2026), Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:372/5/2026), Emeklilik (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:373/5/2026), Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:374/5/2026), Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasa Tasarısı (Y.T.No:375/5/2026), Sivil Savunma Teşkilatı Personel (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:376/5/2026) ve Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı."

- Neler olmuştu?

Söz konusu yasal düzenlemelerin Meclis Genel Kurulu gündemine alınması üzerine geçen pazartesi, kamuda örgütlü sendikalar, hükümetin hayat pahalılığına ilişkin atmayı planladığı adımlara karşı ülke genelinde grev ve eylem gerçekleştirmişti.

Pazartesi akşamı toplanan Meclis Genel Kurulu'nda yasa tasarıları ele alınmış, çalışmalar gece boyunca devam etmiş ve sabaha karşı saat 04.00 sıralarında oturuma ara verilmişti.

Sendikalar ise bu gelişmenin ardından salı günü yapmayı planladıkları grevi askıya aldıklarını açıklamışlardı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nun salı günkü oturumu yapılmazken, gün içinde, kamu görevlileri ile emeklilerin 2026 yılı hayat pahalılığı ödeneği uygulaması, Resmi Gazete'de yayımlanan yasa gücünde kararnamelerle yeniden düzenlenmişti.

Bunun üzerine perşembe günü, Cumhuriyetçi Türk Partisi ve sendikalar Anayasa Mahkemesi'nde kararnamelerle ilgili ara emri başvurusu yapmıştı.

Kararnamelerdeki düzenlemeye göre, 1 Ocak 2026’dan itibaren oluşacak hayat pahalılığı farkı, bir defaya mahsus olmak üzere iki ayrı dönemde konsolide edilerek uygulanacak. Ödenek artışı, 3 aylık dönem için Nisan 2026’da, 9 aylık dönem için ise Ocak 2027’de maaşlara yansıtılacak.