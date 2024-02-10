Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, etkinlikte yaptığı konuşmada, Nebil Özgentürk’ü yıllardır yakından tanıdığını belirterek, hazırladığı belgesel ve kitaptan dolayı kendisini tebrik etti.

20 Temmuz 1974 yılında dönemin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Bülent Ecevit’in Kıbrıs Barış Harekatına imza attığına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, barışçıl kişiliğiyle mücadelede yer alan aynı zamanda işçi, çalışan ve emekçinin temsilcisi olan “Karaoğlan” Ecevit’in verdiği talimatın son derece önemli olduğuna vurgu yaptı.

Barış harekatının o dönemde gerçekleştirilmesinin zorluğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, geçmişte de harekat yapılmak istendiğini ancak uluslararası engellemelerle karşılaşıldığını barışçı olarak bilinen Ecevit’in aldığı karara engel olunamadığını aktardı.

Kıbrıs Barış Harekatı’ının bu yıl 50’nci yılının kutlanacağını anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, harekat emrini veren dönemin Türkriye Başbakanı Bülent Ecevit’i, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan’ı ve şehitleri rahmetle andı, gazilere minnet duygularını iletti.

Bülent Ecevit’in Kıbrıs ziyaretlerinde, ‘Askeri zaferler, ekonomik zaferle taçlandırılmalı’ dediğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Ecevit’in ülkenin doğru yönetilmesi, kalkınması ve gelişmesi için mücadele verilmesini istediğini kaydetti.

Etkinliğin yapıldığı 15 Kasım Üniversitesi’nin aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş yılı olduğunu vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı da saygıyla andı.