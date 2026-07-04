Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, denetimler kapsamında toplam 2 bin 745 araç sürücüsü kontrol edildi. Trafik güvenliğini tehlikeye atan ihlaller nedeniyle 419 sürücü rapor edilirken, çeşitli eksiklikleri bulunan 65 araç da trafikten men edildi.

Denetimlerde en fazla ihlal, 163 sürücünün yasal hız sınırını aşması nedeniyle tespit edildi. Ayrıca 15 sürücü alkollü araç kullanırken, 27 sürücü seyir halindeyken cep telefonu kullanmaktan, 12 sürücü emniyet kemeri takmamaktan, 11 sürücü muayenesiz, 47 sürücü ise seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmaktan rapor edildi.

Öte yandan 4 sürücünün ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 8 sürücünün sigortasız araç kullandığı belirlenirken, 2 sürücü tehlikeli sürüş, 1 sürücü trafik ışıklarına uymama, 1 motosiklet sürücüsü koruyucu başlık takmama, 1 sürücü polisin "dur" emrine uymama ve 2 sürücü susturucusuz egzozlu araç kullanma suçlarından işlem gördü. Diğer 125 sürücü ise çeşitli trafik suçlarından rapor edildi.

Polis, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin ülke genelinde aralıksız devam edeceğini bildirdi.