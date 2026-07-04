ÖZEV aileleri ile vakfa destek veren sponsorların da yer aldığı etkinlik, okul bahçesinde gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, ÖZEV Kurucu Başkanı ve Genel Müdürü Esin Görsay'ın yıllardır ortaya koyduğu özverili çalışmalardan övgüyle söz ederek, vakfın bugün ulaştığı seviyenin büyük bir azim ve kararlılığın sonucu olduğunu söyledi.

Öztürkler, yıllar önce ÖZEV'i ilk ziyaret ettiği dönemlerde okulda yalnızca sınıfların bulunduğunu hatırlatarak, Esin Görsay'ın her geçen yıl üzerine yeni projeler eklediğini belirtti.

Kapalı ve açık spor salonları, kültürel ve sanatsal etkinlik alanlarının bu vizyonun ürünü olduğunu ifade eden Öztürkler, Görsay'ın bugün de yeni projeler üzerinde çalıştığını belirtti.

Özel eğitime yapılan yatırımın hiçbir zaman sona ermemesi gerektiğini vurgulayan Öztürkler, özel gereksinimli çocukların eğitiminde sürekliliğin hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

Genel eğitimde yaz tatili uygulanmasına rağmen özel eğitim alan çocuklar için uzun süreli tatilin mümkün olmadığını belirten Öztürkler, kazanılan becerilerin korunması ve daha ileriye taşınabilmesi için eğitim çalışmalarının kesintisiz sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

Öztürkler, ÖZEV'in bu anlamda ülkenin önemli bir ihtiyacını karşıladığını belirterek, özel eğitimin tam zamanlı, yoğun emek isteyen ve hiçbir anının boşa geçirilemeyeceği bir alan olduğunu söyledi.

Konuşmasında eğitim gören öğrencilerin gelişimlerinden duyduğu memnuniyeti de dile getiren Öztürkler, çocukların özgüvenle hayata tutunduklarını, sosyal yaşamın içinde yer aldıklarını ve önemli başarılar elde ettiklerini görmekten büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, konuşmasının sonunda ÖZEV Kurucu Başkanı ve Genel Müdürü Esin Görsay'a, öğretmenlere, öğrencilere ve çocuklarının eğitim yolculuğunda büyük fedakârlık gösteren ailelere teşekkür ederek, özel eğitime verdikleri katkının toplum adına son derece kıymetli olduğunu vurguladı.