Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan kabulde konuşan Tatar, KKTC’de özellikle Türkiye’deki 6 Şubat depremlerinden sonra deprem konusunda çok büyük bir hassasiyet oluştuğunu belirterek, Şampiyon Meleklerin 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybetmesinin Kıbrıs Türk halkında ayrı bir yara oluşturduğunu kaydetti.

Tedbirleri almaya devam ettiklerini ifade eden Tatar, okullardan başlayarak, kamu binalarının denetlendiğini anlattı. Doğru zemin etüdü ve inşaat malzemesiyle depreme dayanıklı binaların yapılmasının önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, “Olası bir depremde bütün binaların buna dayanıklı olabilmesi için çalışmalarımız devam ediyor” dedi. Tatar, arama kurtarma çalışmaları açısından da KKTC’de bir kapasite oluştuğunu ifade etti.

Deprem konusunda Teknik Komite aracılığıyla Güney Kıbrıs’la da iletişim kurulduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, iş birliğinin önemini belirterek, “İmkanlarımızı ve kabiliyetlerimizi bir yerde birleştirmekte büyük fayda vardır” dedi.

“Tabi bizim en büyük şansımız Türkiye Cumhuriyeti” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin deprem konusunda tecrübesi ve deneyimi olduğunu belirtti. Tatar, bu tecrübenin KKTC ile paylaşılmasının kıymetli olduğunu söyledi.

Orhan Tatar’ın da davetli olarak katıldığı Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen KKTC Cumhurbaşkanlığı 1.Deprem Konferansı’ndaki sunumların sonuç bildirgesi olarak yayınlanmasının çok değerli olacağını ifade eden Tatar, çalışmaları nedeniyle Orhan Tatar’a teşekkür etti.

ORHAN TATAR

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar da, kabulünden dolayı Cumhurbaşkanına teşekkür ederek, “Sizinle tanışmak benim için bir onur” diye konuştu.

KKTC’de 29 tane Deprem Gözlem İstasyonu olduğunu ifade eden Tatar, bunlardan bir tanesinin mikro depremleri ölçme özelliğine sahip olan Derin Kuyu Deprem Gözlem İstasyonu olduğunu söyledi.

KKTC’de ayrıca AFAD’daki gibi 7/24 esasına göre nöbet usulüyle çalışan bir Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi kuracaklarını belirten Orhan Tatar, KKTC’deki Merkezin konum açısından çok stratejik olacağını dile getirdi.

Türkiye’de kamuoyuna depremle ilgili bilgileri paylaşmak, deprem çözümü yapmak konusunda tek yetkili otoritenin AFAD olduğunu dile getiren Orhan Tatar, KKTC’de de bunun tek bir yapı altında toplanması gerektiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Tatar’a hediye takdiminde bulunuldu.