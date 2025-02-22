Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Eskişehir’den gelen heyetin ziyareti dolayısıyla duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Eskişehir, Tataristan, Kırım Türkleri de dahil ve diğer bölgelerdeki Tatar kardeşlerime, KKTC hükümetinden sevgi, saygı ve hürmetlerimi iletmek istiyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, birlik ve beraberlik için mücadelenin geleceğe ümit verdiğini de belirtti.

Eskişehir Kırım Derneği heyeti ise, Kırım bölgesi Tatar Meclisinin uluslararası faaliyetleri hakkında Cumhurbaşkanı Tatar’a bilgi verdi.