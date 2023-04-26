Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, 6 Şubat’ta Türkiye’de meydana gelen depremde yakınlarını kaybeden Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’a başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, deprem felaketinde hayatını kaybeden canlara Allah’tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Tatar, bu acının asla unutulmayacağını ve her zaman ailelerin yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

Bunun, kendisinin sorumluluğu olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’ın bizzat deprem bölgesine giderek acılı ailelerin yanında olduğunu ve çalışmalara katkıda bulunduğunu söyleyip kendisine teşekkür etti.

Kıbrıs Türk halkının bu depremde tek yürek olduğunu ve mücadelesinde büyük bir sınav verdiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, limanı, üniversiteleri ve turizmiyle Gazimağusa’nın çok önemli bir yerleşim yeri olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş açılımıyla da Gazimağusa’nın bambaşka bir boyut kazandığını belirterek Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’ın bölgeye çok büyük katkılarının olduğunu söyledi.

Çeşitli projelerle Gazimağusa’daki refahın ve sürdürülebilir bir yaşamın hayat bulması için çalışmaların devam ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, limanın yeniden restore edilmesiyle halka daha iyi hizmet verebileceğini kaydederek belediye çalışanlarına başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı olarak her zaman ve her yerde desteğini sürdürmeye devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, kendisine yapılan ziyaretten dolayı Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’a teşekkür ederek Gazimağusa gibi önemli bir kente destek vermenin ve birlikte çalışabilmenin önemli olduğunu söyledi.

-Uluçay

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay da kabuldeki konuşmasında, kendisinin ve Gazimağusa halkının her zaman yanında olan Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkürlerini sundu.

6 Şubat’ta meydana gelen depremde kendisinin ve acılı ailelerin Adıyaman’a ulaşmasını sağlayan Cumhurbaşkanı Tatar’ın ve KKTC Hükümeti’nin katkısının unutulmayacağını belirten Uluçay, birlik ve beraberliğin zor zamanlarda en büyük dayanak olduğunu dile getirdi.