Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, cinayete kurban giden Gazimağusa Meslek lisesi 11’inci sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur için başsağlığı mesajı yayımladı.

Reessur’un cenaze törenine de katılan Cumhurbaşkanı Tatar, “Henüz hayatının baharında katledilen Helin Reessur kızımızı son yolculuğuna büyük bir kederle uğurladık” dedi.

Tatar, “Kadına karşı şiddet ve çocuklara karşı işlenen her türlü suçun karşısında tüm gücümüzle durmak ve bu türden vahşetlere sebebiyet veren sosyo-psikolojik nedenler üzerinde düşünüp çözümler üretmek hepimizin vicdani görevidir… Helin Reessur kızımız nurlar içinde uyusun” ifadelerini kullandı.