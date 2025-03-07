Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, görüşmede Komitenin çalışmaları hakkında bilgi alan Tatar, üyelerin görüş ve önerilerini dinledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını rehber edindiğini belirterek, Kıbrıs Türk kadınının başta siyaset olmak üzere tüm alanlarda daha etkin katılımının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bugünü ve geleceği için son derece önemli olduğunu vurguladı.

Tatar, Cumhurbaşkanı olarak, kadınların toplumsal hayatta güç ve varlıklarını artırmak için her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Cinsiyet Eşitliği Komitesinin 2021 yılında liderler arasında yapılan anlaşma doğrultusunda kabul edilen Eylem Planı'nın hayata geçirilmesini önemsediklerini belirterek, bu çerçevede Kıbrıs Türk üyelerinin öncü rol üstlenmesini desteklediğini ifade etti.

Tatar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1325 sayılı kararı doğrultusunda, Kıbrıs konusu ve Teknik Komiteler bağlamındaki çalışmalarda kadın temsilini önemli ölçüde artırdıklarına vurgu yaparak, "bugün 12 Teknik Komitenin Kıbrıslı Türk Eş Başkanlarının neredeyse yarısının kadın olduğunu ve bunu başarmış olmanın haklı gururunu yaşadığını" söyledi.

Tatar, İki Taraflı Cinsiyet Eşitliği Teknik Komitesinin çalışmalardan dolayı, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışmanı ve İki Taraflı Cinsiyet Eşitliği Teknik Komite Başkanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı ise, kadınlar için böylesi önemli bir günde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın kabulünden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, komitenin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aktardı. Serakıncı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yürüttüğü "iki devletli" politikayı da desteklediklerini ifade etti.