Cumhurbaşkanlığı Şeref Salonu’nda yer alan kabulde, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz de hazır bulundu.

Kabulde konuşan Bahçıvan, heyet adına kabulden dolayı teşekkür etti, temaları ve odanın çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.

Kıbrıs Türk halkının haklı davasını desteklediklerini ifade eden Bahçıvan, Türkiye Cumhuriyeti olarak KKTC ile bugün de yarınlarda da kardeş vatan olarak birlikte olacaklarını söyledi.

KKTC’nin bölgesinde artık Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle her alanda geliştirdiğini ifade eden Bahçıvan, Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni yüzyılında, KKTC’nin de gelişiminin hızlanacağını, çok daha güçlü bir dönem başlayacağını, bunun da sanayiyle birleşeceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, heyete ziyaret dolayısıyla teşekkür etti, sanayicilerin KKTC’ye zaman ayırmasının, verilen önemi gösterdiğini belirtti.

KKTC devletinin bölgede Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliğini açısından da önem taşıdığını ifade eden Tatar, KKTC’nin egemenlik hakları, deniz yetki alanları, karasuları, hak ve hukuku, mavi vatan ve hava sahasında Türkiye’nin Libya anlaşmasıyla çok daha büyük bir alana sahip olduğunu anlattı.

Türk devletlerinin bölge için enerji bağlantıları açısından da önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Tatar, bölgedeki doğal kaynakların Türkiye üzerinden Avrupa’ya geçmesinde de KKTC’nin büyük önem taşıdığına işaret etti

Tatar, Türkiye’nin güvenliği için de KKTC’nin önemli olduğunu ifade ederek, garantörlüğün vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

İki devletli çözüm siyasetinin güçlendiğine dikkat çeken Tatar, bu konuda Türkiye’nin desteğinin önemli olduğunu kaydetti.

Dünyaya yeni siyaseti anlatmaya devam ettiklerini, çünkü Kıbrıs Türk halkının geleceğinin yeni siyasetten geçtiğini ifade eden Tatar, KKTC’nin, odaların işbirliği ve dünyadaki gelişmeleri takip ederek, sanayisi ve ekonomisinin daha da gelişeceğine inanç belirtti.

Eğitim, turizm, sanayisi ile gelişen KKTC’nin, yeni havalimanı, su projesi, kablo ile enerji getirilmesiyle de daha da gelişeceğine vurgu yapan Tatar, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti gibi büyük cumhuriyetin desteğiyle daha da başarılı adımlar atıp, KKTC’yi geleceğe daha ümitle güçlü bakacak bir yapıya kavuşturacaklarını kaydetti.