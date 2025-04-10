Kabulde, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç ve Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kabuldeki konuşmasında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Kıbrıs’taki barış, huzur ve güvenliğin teminatı olduğunu vurguladı.

20 Temmuz Barış Harekatı ile TSK’nın adaya adım atmasıyla barış geldiğini belirten Tatar, “50 yıldır barış huzur ve güvenlik istikrarlı bir şekilde devam etmektedir.” diyerek, minnet duygularını ifade etti.

TSK Güçlendirme Vakfı’nın çalışmalarını yakından izlediğini belirten Tatar, TSK’ya her türlü bağış ve desteğin önemli olduğunu belirtti. Türkiye Cumhuriyeti’nin milli savunma sanayisindeki başarılarına yenilerini eklemesini dileyen Tatar, milli savunma sanayi şirketlerini kutladı.

1-4 Mayıs tarihlerinde Kıbrıs’ta TECHNOFEST’in düzenleneceğini anımsatan Tatar, çok sayıda milli savunma sanayi şirketlerinin festivalde yerini alacağını söyledi. Tatar, TECHNOFEST’in KKTC’nin tanıtımına da katkı sağlayacağına inanç belirtti.

Türkiye Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ise konuşmasında, Kıbrıs Türk halkının kendilerine olan sempatisi ve sevgisinden bahsetti.

TSK Güçlendirme Vakfının bugün düzenleyeceği Bağışçılar Madalya ve Berat Takdim Töreni’nin önemine değinen Bayraktaroğlu, etkinliği Kıbrıs Türk halkının Türk Silahlı Kuvvetlerine olan teveccühünün bir göstergesi olarak niteledi.

Bayraktaroğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a saygılarını sunarak ve ilgisinden dolayı teşekkür ederek konuşmasına son verdi.