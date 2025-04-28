Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar burada yaptığı konuşmada, sempozyumun düzenlenmesine emeği geçenlere teşekkür ederek, bilim insanlarının yapacağı değerli katkıların önemine vurgu yaptı.

Türk Dünyasından gelen misafirlerle kucaklaşmak, öğrencilere seslenmek için sempozyuma katıldığını belirten Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, davetten duyduğu mutluluğu ifade etti.

Türk Devletleri Teşkilatında var olan dayanışmanın altını çizen Tatar, bunun bilinci içerisinde devam ettiklerini ifade ederek, içerisinde bulunulan iletişim çağında iş birliğinin ve temasların artmasının önemine ve gerekliliğine değindi.

Türk Dünyasının 5 bin yıllık bir kültürü ve geçmişi olduğunu vurgulayan Tatar, dayanışma içerisinde Türk Devletlerinin ilerlediğini, kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde devam ettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Bir takım mücadelelerden sonra, Orta Asya'da kendi dilimizle, dinimizle, kültürümüzle, sanatımızla, edebiyat ve müziğimizle bizi birbirimize bağlayan kültür altyapımızla gelecekte daha da güçlü olacağız. Bu büyük zenginlikle, geleceğe daha güçlü adımlar atacağız." dedi. Dilin senkronize edilip, alfabe birliğinin sağlanması durumuna da değinen Tatar, Türk Dünyasında bu sayede iş birliğinin artarak devam edeceğini vurguladı. Ticaret, işbirliği, kültürel ve ekonomik alanda daha güçlü bağların kurulacağına inanç belirten Tatar, bu bağlamda çalışmaların devam ettiğini kaydetti ve bağların daha güçlenmesi temennisinde bulundu.

Aliyev'in "Bir millet üç devlet" cümlesine atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı içerisinde bağların güçlenmesi ile "Bir millet yedi devlet" ile güçlü bir yapıda var olmak hedefinde olduklarını ifade etti. 5 bin yıllık tarihi, geleceğe taşıyacaklarını vurgulayan Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tüm sıkıntılarına rağmen mücadeleye devam ettiğini belirtti.

Tatar, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde, Türk Devletleri Teşkilatı içerisinde gözlemci üye statüsü kazandık ve bu bizler için oldukça önemli bir adımdı. Kendi bayrağımızla varlığımızı sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz. KKTC'de yaşanan sıkıntılar, iki devletli çözüm politikamıza ve pozisyonumuza engel teşkil etmemektedir. İçerisinde bulunduğumuz büyük coğrafyada, Kıbrıs Türk halkı olarak, etkinliğimiz artarak devam edecektir ve huzur dolu bir gelecek bizim olacaktır." dedi.

Konuşmasının sonunda 19. Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Koruma Sempozyumu'nu düzenleyen Yakın Doğu Üniversitesi'ne teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, kıymetli çalışmalardan dolayı emeği geçenleri de tebrik etti ve başarılar diledi.