Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, kabulde konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sorunları aşmak, toplumda farkındalığı artırmak adına kurulan derneğin önemine vurgu yaptı.

Tatar, bu kapsamda emeği geçen, katkı koyan herkese teşekkür ederek, “Otizmli çocuklar bizlerin çocuklarıdır, onları topluma kazandırmak, insan haklarını sahiplenmek adına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin devlet olarak sorumlulukları vardır." dedi.

Bu bağlamda karşılaşılan sorunların aşılması adına gayretlerinin devam edeceğini belirten ve otizmli bireylere sahip çıkmanın önemli olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu konuda hassasiyet gösterip adımlar atıldığı için duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kıbrıs Otizm Derneği Başkanı Duygu Ç. Ergöknil de, 31 Temmuz 2024'te kurulan dernek hakkında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a bilgi verdi ve yürütülen çalışmaları aktardı.