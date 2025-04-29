Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Orçun Kamalı başkanlığındaki KKTC Olimpiyat Komitesi heyeti ile yaptığı toplantıda, Kıbrıslı Türk sporcu Buse Savaşkan’ın Olimpiyatlarda yarışmasının cesaret verici olduğunu belirtti.
Tatar, ülkedeki farklı spor federasyonları ile uluslararası alanda komitenin bir köprü görevi görerek büyük hizmetleri olabileceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk gençliğine hizmet etme hedefinde olan komiteye çalışmalarında başarılar diledi.