Bunlar da ilginizi çekebilir

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk gençliğine hizmet etme hedefinde olan komiteye çalışmalarında başarılar diledi.

Tatar, ülkedeki farklı spor federasyonları ile uluslararası alanda komitenin bir köprü görevi görerek büyük hizmetleri olabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Orçun Kamalı başkanlığındaki KKTC Olimpiyat Komitesi heyeti ile yaptığı toplantıda, Kıbrıslı Türk sporcu Buse Savaşkan’ın Olimpiyatlarda yarışmasının cesaret verici olduğunu belirtti.

Tarihe tanıklık eden binaya veda… KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde bir devir sona erdi

Tarihe tanıklık eden binaya veda… KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde bir devir sona erdi

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.