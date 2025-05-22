Kıbrıs'ın doğal güzellikleri, tarihi mirası ve kültürel değerleriyle büyük bir cazibe merkezi olduğunu vurgulayan Tatar, "Tüm bu zenginliklerin dünyaya daha etkin şekilde tanıtılması için hep birlikte çalışıyoruz. Turizm ve kültürel zenginliklerimizin tanıtılması adına Türkiye ile bağlarımızı güçlendirerek, içerisinde bulunduğumuz iletişim çağında, kurum ve kuruluşlarla iletişim ve iş birliğini de artırarak yolumuza güçlü bir şekilde devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 7. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Kongresi'ne katıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, dün başlayan ve pazar gününe kadar devam edecek olan etkinlikte konuşan Tatar, bu prestijli etkinliğin Türk Dünyası’ndaki turizm alanındaki akademik iş birliğini daha da güçlendirmeyi ve yeni araştırmaların paylaşılmasını hedeflediğini ifade etti. Tatar, kongreye katkılar sunan tüm ortak kurum ve kuruluşlara, organizasyon sürecinde emeği geçen herkese ve tüm katılımcılara teşekkürlerini sundu.

KKTC'nin etkinliğe ev sahipliği yapmasından duyduğu gurur ve mutluluğu dile getiren Tatar, Türk Dünyası'nın turizm alanındaki potansiyelini keşfetmek ve güçlenmek adına kongrenin eşsiz bir fırsat sunduğunu vurguladı.

Turizmin ekonomik bir sektör olmasının ötesinde, kültürel bağları güçlendiren ve uluslararası iş birliğini teşvik eden önemli bir araç olduğunu ifade eden Tatar, kongrenin temel hedeflerden birinin, Türk dünyasında bu sektörün birleştirici bir güç olarak nasıl kullanılabileceğini incelemek olduğunu kaydetti.

Kültürel bağlamda zengin mirasa sahip bölgelerin, kalkınarak ileriye emin adımlarla yürüyebilmesi için bölgesel iş birliklerinin artırılması gerektiğini söyleyen Tatar, Türk Dünyası ile bu zengin mirasın üzerinde yükselerek, kültürel ve ekonomik ilişkilerin daha da ileriye taşınması gerektiği vurgulandı.

“Tüm bu zenginliklerin dünyaya daha etkin şekilde tanıtılması için hep birlikte çalışıyoruz”

KKTC'nin turizm ülkesi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Dünyası’nın turizm alanında güç birliği yapmasının geleceğe olan umutları daha da pekiştireceğini ifade etti. Tatar, akademisyenler ve Türk Dünyası'ndan gelen misafirlerle bu ortak zenginliği daha da ileriye götürmek amacıyla projeler gerçekleştirilebileceğini de belirtti.

-Direkt uçuşlar...

Direkt uçuşlara da değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye'nin her bölgesine günlük uçuş sayılarının artarak devam ettiğini vurguladı, bu seyahat özgürlüğünün, Türk Devletleri ile de gerçekleştirilmesi temennisini dile getirdi.

Rum tarafının uyguladığı ambargolara rağmen, mücadeleye devam edeceklerini belirten Tatar, Türk Devletleri ile bağların daha da güçlenmesi gerektiğini ifade etti ve iletişim anlamında çağın nimetlerinin kendilerini daha da yakınlaştırdığını belirtti. Tatar, teknoloji çağında kurulan bu yakınlıkların ve sağlanan iş birliklerinin potansiyel gücü ortaya çıkarmaya fırsat sunduğunu kaydetti.