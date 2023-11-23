Konya Sanayi Odası tarafından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı himayelerinde düzenlenen buluşmalarda, KKTC’nin 40. yılı kutlandı, şehitler rahmetle, gaziler minnetle anıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması sonrası yapılan açılış konuşmalarında, Cumhurbaşkanı Tatar ve Yılmaz’a, sanayi buluşmasına katılımından ötürü teşekkür edildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 7. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları’nda konuşma yaptı.

Konya Selçuklu Kongre Merkezi’nde yer alan etkinlikte, Cevdet Yılmaz ile birlikte yer almaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni yüzyılında daha da güçlenmesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de bölgesinde güçlü bir Türk devleti olarak yer almaya devam edeceğini, konumunu daha da güçlendireceğine vurgu yaptı.

Konya’da, Yılmaz, sanayiciler, iş insanları ile bir araya gelerek, Selçuk Üniversitesi’nde de konferans verip, fahri doktora almasından mutluluk duyduğunu ifade eden Tatar, Türkiye Cumhuriyeti ile her alanda KKTC’yi geliştirmek için çalışmaktan dolayı büyük bahtiyarlık içinde olduklarını söyledi.

KKTC’nin bağımsız bir Türk devleti olarak gelişimini sürdürdüğüne işaret eden Tatar, Kıbrıs davasının da Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte sürdürüldüğünü kaydetti.

Tatar, Kıbrıs’ta iki devletin iş birliğiyle bir çözüm bulunabileceğini belirterek, Kıbrıs adasında eşit bir halk olarak KKTC’nin gelişmesine yönelik verilen desteğin önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni yüzyılında yapacağı atılımların KKTC’ye yansımasının da olacağına vurgu yaparak, gelecek nesilleri güçlendirmek için her alanda güçlü bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Kıbrıs Türk halkının Türkiye’nin desteğiyle destan yazdığını ve devletini kurduğunu ifade eden Tatar, Gazze’de yaşananlara bakıldığında, garantörlüğün ne kadar önemli olduğunun görüldüğünü kaydetti.

Adada barışın ve huzurun devamı için iki devletli çözüm ve garantörlüğün devamının önemine işaret eden Tatar, KKTC’nin ana yurdu Konya’da olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin savunma sanayiinde ilerlemesinden KKTC olarak büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile emeği geçenleri kutladı.

Kıbrıs Barış Harekatı ile milli irade ve savunmaya büyük önem verilmeye başlandığını ifade eden Tatar, yaşanan süreçleri anımsattı, milli savunma sanayiindeki gelişmeyi gururla takip ettiklerini söyledi.

KKTC’nin de bu sistemin bir parçası olabileceğini ve bu konuda çağrı yaptığını ifade eden Tatar, KKTC’nin de milli ve ulusal çıkarları koruyup, devleti daha da güçlendirecek, milli eko sistemin bir parçası olarak güçlü bir şekilde geleceğe daha emin adımlarla yürüyeceklerine inanç belirtti.

Kıbrıs’ta, federal temelde değil, iki devlet temelinde bir anlaşmanın bulunabileceğini savundukları yeni siyaseti sürdürdüklerini ifade eden Tatar, iki devletin iş birliğine dayalı çözümü, Türkiye Cumhuriyeti’nin de caydırıcı bir güç olarak garantörlüğümün devamını istediklerini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her uluslararası temas ve konuşmasında KKTC’ye desteğini ve tanınma çağrısı yaptığını anımsatan Tatar, KKTC’nin hak ettiği yeri alacağına vurgu yaptı.

Tatar, Konya’nın başarılarını da takdir ettiğini söyleyerek başarıların devamını diledi.

-Yılmaz

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, açılışta yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Tatar’ı saygı ve sevgiyle selamladı, KKTC’deki birçok vatandaşın kökeninin Konya’ya dayandığını o nedenle Tatar’ın ev sahibi olduğunu söyledi.

Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını geride bıraktığını ve yeni yüzyılına adım attığına, KKTC’nin de 40. yaşını kutladığına işaret ederek, yeni dönemde bölgedeki gelişimin birlikte çalışarak süreceğini vurguladı.

Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti’nin savunma sanayisinde son 20 yılda, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bir devrim yaşadığını belirtti.

Konya’nın da savunma sanayiinde en büyük üretici merkezi haline geldiğini ifade eden Yılmaz, özellikle savunma sanayiinde bağımsız olmanın önemine işaret etti, milli savunma sanayi geliştikçe bölge ve dünya barışına katkı sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

Yılmaz, yerli ve milli savunma sanayiinin gelişmesinde siyasi öncülük eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve görünmez kahramanlara bir vatandaş olarak teşekkürlerini sundu, savunma sanayi pazarına yönelik bilgiler verdi.

Yılmaz, savunma sanayiinde Türkiye’ye karşı bazı görünmez ambargoların, engellemelerin sürdüğünü ancak Türkiye Cumhuriyeti’nin milli ve yerli gelişimini sürdürdüğünü, iha, siha, savaş gemisi, insansız savaş uçağı ve diğer hava, deniz, kara ve uzay savunma sistemleriyle ilgili gelişimin devam ettiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Yılmaz tarafından Tatar’a hediye takdim edildi, ardından kurdele kesildi ve buluşmaların açılışı yapıldı.