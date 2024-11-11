Tatar, Cumhuriyet Meclisi’nde bugün yaşanan olaylarla ilgili yazılı açıklamasında, zorbalığa varan eylemleri şiddetle kınayıp, milletvekillerini sağduyuya ve meclise yakışır şekilde davranmaya davet etti.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın açıklaması şöyle:

“Kıbrıs Türk Halkının onuru ve şerefi olan bir asırlık ulusal mücadelemizin simgesi ve halk iradesi ile egemenliğinin yüce kurumu olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nde bugün yaşanan ve zorbalığa varan saldırı ve küfürler asla kabul edilemez. Yüce meclisimizde temsil edilen siyasi partilerin ve orada görev yapan milletvekillerinin demokrasi kuralları çerçevesinde siyasi görüşlerini elbetteki ve eleştirilerini dile getirmeleri doğaldır ve gereklidir. Ama bugün yaşandığı gibi CTP milletvekillerinin meclis başkanına yönelik fiili saldırısı, küfür ve hakaretleri asla kabul edilemez. Bu zorbalığa varan eylemleri şiddetle kınarken milletvekillerini sağduyuya ve meclise yakışır şekilde davranmaya davet ediyorum. Takdir ve değerlendirme halkımızındır”