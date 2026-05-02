Yeni düzenlemeyle birlikte motorlu araçların ruhsat harçları, yakıt türü ve ağırlığına göre yeniden belirlendi. Benzinli araçlarda kilogram başına alınan harçlar artırılırken, benzin dışında yakıtla çalışan, hibrit ve elektrikli araçlar için de yeni tarifeler yürürlüğe kondu.

Ruhsat harçlarında yeni tarife

Benzinli araçlarda ruhsat harçları, araç ağırlığına göre kilogram başına 1.50 TL ile 9 TL arasında değişen eski rakamların, 2.09 TL ile 12.50 TL arasına yükseltilmesiyle güncellendi.

Benzin dışında yakıtla çalışan araçlarda kilogram başına harç tutarları 2.17 TL ile 13.40 TL bandından, 3.02 TL ile 18.69 TL bandına çıktı.

Hibrit araçlarda kilogram başına harçlar 1.30 TL ile 6.27 TL aralığından, 1.80 TL ile 8.75 TL aralığına yükseldi.

Sadece elektrikli araçlarda ise kilogram başına harçlar ağırlık gruplarına göre 0.81 TL ile 4.41 TL arasında değişen eski rakamlardan, 1.12 TL ile 6.15 TL seviyesine çıkarıldı.

Motosiklet harçları da arttı

İçten yanmalı motosikletlerde harçlar motor hacmine göre yeniden düzenlendi. Buna göre:

100 cc’ye kadar olan motosikletlerde harç 400 TL’den 558 TL’ye,

101-300 cc arasında olanlarda 700 TL’den 976 TL’ye,

301-500 cc arasında olanlarda 1000 TL’den 1394 TL’ye,

500 cc üzerindekilerde ise 2 bin TL’den 2 bin 789 TL’ye yükseldi.

Elektrikli motosikletlerde de güç seviyesine göre artış yapıldı. 3 kw’dan az olanlarda harç 300 TL’den 418 TL’ye, 50 kw’dan yüksek olanlarda ise 1500 TL’den 2 bin 91 TL’ye çıkarıldı.

Araç kayıt harçları da yükseldi

Özel motorlu araçlarda kayıt harcı;

benzin veya benzin dışında yakıtla çalışanlarda yüzde 6,

sadece elektrikli araçlarda yüzde 4,

hibrit araçlarda yüzde 4 olarak belirlendi.

Özel olmayan motorlu araçlarda ise;

benzin veya benzin dışında yakıtla çalışanlarda yüzde 5,

hibrit araçlarda yüzde 4 oranı uygulanacak.

Sürüş ehliyeti harçlarında artış

Öğrenci ehliyeti sınavı için alınan harç 1.500 TL’den 2 bin 91 TL’ye yükseldi. Motorlu araç sürüş sınavı harcı da 2 bin TL’den 2 bin 789 TL’ye çıkarıldı.

Motorlu araç sürüş ehliyeti harçlarında ise yeni rakamlar şöyle oldu:

iki yıllık ehliyet 1499.80 TL’den 2 bin 91 TL’ye,

üç yıllık ehliyet 1999.70 TL’den 2 bin 788 TL’ye,

beş yıllık ehliyet 2999.50 TL’den 4 bin 183 TL’ye,

on yıllık ehliyet 4 bin 999 TL’den 6 bin 970 TL’ye yükseldi.

Yaş nedeniyle tahditli olarak verilen bir yıllık ehliyet harcı 999.90 TL’den 1394 TL’ye, geçici sürüş ehliyeti harcı 1499.90 TL’den 2 bin 91 TL’ye, uluslararası sürüş ehliyeti harcı ise 3 bin TL’den 4 bin 183 TL’ye çıkarıldı.

Kayıp, bozulan, yıpranan veya değiştirilmek istenen sürüş ya da öğrenci ehliyeti sureti için ödenecek harç da 750 TL’den 1045 TL’ye yükseldi.

Yurt dışı çıkış harçları da zamlandı

Motorlu aracın yurt dışına çıkışı için her çıkışta ödenecek harçlar da artırıldı.

Özel motorlu araçlar için çıkış harcı 1000 TL’den 1394 TL’ye,

özel olmayan motorlu araçlar için ise 500 TL’den 697 TL’ye yükseldi.