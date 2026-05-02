Yeşildal, zanlının suçüstü tutuklandığını, gönüllü ifade verdiğini, ifadesinin teyit ve tekzip edileceğini ayrıca ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini belirtti. Soruşturmanın sürdüğünü kaydeden polis, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Polis, H.Ö.’nün kullanımındaki UJ 675 plakalı araçta yapılan aramada ön yolcu koltuğu üzerinde bulunan sigara paketi, şeffaf naylon poşet ve sakız kutusu içerisinde toplam yaklaşık 18 gram ağırlığında bonzai türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare alındığını aktardı.

Mahkemede olayla ilgili şahadet veren polis memuru Ali Yeşildal, zanlının 1 Mayıs akşamı saat 21.00 sıralarında İrsen Küçük Spor Tesisleri içerisindeki araç park alanında polis ekipleri tarafından kontrol edildiğini söyledi.

Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Alma ve Tasarruf” suçlarından tutuklanan H.Ö., mahkeme huzuruna çıkarıldı.

