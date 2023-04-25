Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay'ı kabul ederek görüştü.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, mali piyasalar ve ekonomide son dönemde yaşanan gelişmelerle ilgili istişarede bulunuldu.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay'ı kabul ederek görüştü.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, mali piyasalar ve ekonomide son dönemde yaşanan gelişmelerle ilgili istişarede bulunuldu.
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P