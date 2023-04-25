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Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, mali piyasalar ve ekonomide son dönemde yaşanan gelişmelerle ilgili istişarede bulunuldu.

KKTC'de hangi tarihlerde, nerelerde oy kullanılacak?

KKTC'de hangi tarihlerde, nerelerde oy kullanılacak?

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