Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay'ı kabul ederek görüştü.

KKTC'de hangi tarihlerde, nerelerde oy kullanılacak? KKTC'de hangi tarihlerde, nerelerde oy kullanılacak?

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, mali piyasalar ve ekonomide son dönemde yaşanan gelişmelerle ilgili istişarede bulunuldu.