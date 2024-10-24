Tatar, kutlama mesajında Öztürkler’in görevi süresinde, Cumhuriyet Meclisi’nin birlik ve beraberlik içerisinde, halkın, ülkenin ve ulusal dâvanın menfaatleri doğrultusunda çalışmalar yürüteceğine inancının tam olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar: “Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi ile sarsılmaz iradesinin ve egemenliğinin temeli ve abidesi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanlığı’na seçilmiş olmanız dolayısıyla sizleri en içten duygularımla kutlarım.” İfadelerini kullandı.