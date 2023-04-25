Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Ortopedik Araştırmalar Konseyi Kurucu Başkanı ve Kas İskelet Doku Biyoteknoloji Vakfı Başkanı Prof. Dr. Hasan Havıtçıoğlu’nu kabul ederek, görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar kabulde, Kıbrıslı Türk Prof. Dr. Hasan Havıtçıoğlu’nun ortopedi, biyomekanik, doku mühendisliği gibi birçok konuda uluslararası kongrelerin düzenlenmesine başkanlık eden bir bilim insanı olduğunu belirterek, çalışmalarıyla Kıbrıs Türkü’nü gururlandırdığını ve bilim dünyasına kattığı 24’e yakın buluşunun olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, alanında başarılı bir doktor olan Prof. Dr. Hasan Havıtçıoğlu’na ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

TATAR’A PLAKET TAKDİMİ

Prof. Dr. Hasan Havıtçıoğlu ise ziyarette, KKTC’ye ve Türk milletine yaptığı katkılardan dolayı, Kas İskelet Biyoteknoloji Eğitim Vakfı (KİBEV) adına Cumhurbaşkanı Tatar’a plaket takdiminde bulundu.

Yaptığı çalışmalar ve başkanlığını yaptığı Uluslararası Kas İskelet Doku Mühendisliği Sempozyumu hakkında bilgi veren Prof. Dr. Hasan Havıtçıoğlu, yeni bir bilim dalı olan kas iskelet doku mühendisliğinin gelişmekte olduğunu belirtti. Havıtçıoğlu, kabulünden dolayı Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkürlerini sundu.