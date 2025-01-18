Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ziyarette yaptığı konuşmada, şehitlerin acısının hiçbir zaman dinmediğini belirterek, ailelerinde halen daha kayıp kişiler bulunanlara da sabırlar diledi.

Mücahit olarak hizmet veren gazi ve şehitlerin aileleriyle sohbet etmek, sıkıntılarını dinleyip, çözülmesi için yardımda bulunmanın kendisinin bir vefa görevi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, büyük fedakarlık gösteren ve hizmetler veren gazilere ve şehitler adına ailelerine teşekkür etti.

Kıbrıs’taki barış, huzur, güven ve kurulan devletin gazi ve şehitlere borçlu olunduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, tüm şehitleri rahmetle andı, gazilere şükranlarını sundu.

Vatan uğruna genç yaşta yaşamlarını yitiren şehitlerin unutulmayacağını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, devletin gazilerin ve şehit ailelerinin her zaman yanında olacağını kaydetti.