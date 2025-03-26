Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Sivil Savunma Teşkilatı’nın, güzide kurumlardan bir tanesi olduğunu vurgulayan Tatar, kurumun, potansiyel güce sahip olduğunu kaydetti.

Hizmet konusunda ön cephede iş birliği içerisinde mücadele eden kurumun, ekip ruhunun da son derece ön planda olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, Sivil Savunma Teşkilatı’nın kuruluşunda emeği geçen herkesi saygıyla andı. Sivil Savunma Teşkilatı’nın, ülke genelinde güçlendiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, kurumun, gerekli destek ile daha da güçleneceğine inanç belirtti.

Türkiye’deki 6 Şubat depremine de değinen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yaşanan felakette, Sivil Savunma Teşkilatı ile iş birliği içerisinde mücadele verdiklerini ifade ederek, kurum ile birlikte çalışanların hizmetlerinin yadsınamaz olduğunu vurguladı. Teşkilat içerisinde yaşanan her türlü sıkıntının aşılması gerektiğini kaydeden Tatar, bu konuda desteklerini sunacağını belirtti.

Olası bir doğal afet durumuna hazırlıklı olunması adına koordinasyon toplantısı yapılmasının, riskleri azaltacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, önceden çalışma yapılmasının gerekli tedbirleri almak adına önemli olduğunu vurguladı, bu konuda da öncülük etmeye hazır olduğunu belirtti. Tatar, Sivil Savunma Teşkilatı’nın, eskiye göre daha donanımlı bir teşkilat olduğunu, bilgi, birikim ve tecrübelerle daha da güçlendiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasının sonunda, emeklerinden dolayı Sivil Savunma Teşkilatı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na teşekkür etti, yapılacak çalışmalarda başarılar diledi.

KARACA

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca da, Cumhurbaşkanı Tatar'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sivil Savunma Teşkilatı’nda yapılan çalışmalar ve yaşanan sıkıntıları aktaran Karaca, Cumhurbaşkanı Tatar’ın desteklerinin kendileri için önemli olduğunu kaydetti.