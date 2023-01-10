Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, milli yüzücülerin ülkeyi en iyi şekilde temsil etmelerinin büyük bir gurur olduğunu ifade ederek federasyon başkanını, antrenörleri ve aileleri kutladı.

Yüzme tesislerinin ülke çapında gelişmesinin hedeflendiğini belirten Tatar, bir ada ülkesi olarak özellikle yaz aylarında yüzme konusunda etkinlikler gerçekleşmesinin önemine değindi.

Genç sporcuların yüzme dalında disiplinli bir şekilde çalıştıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, yüzücüleri tebrik etti ve başarılar diledi.