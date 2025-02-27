Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenecek TEKNOFEST’in Kıbrıs Türkü’ne ilham ve motivasyon katacağını belirterek, ülke tanıtımına da büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Etkinliğin düzenlemesiyle Kıbrıs Türkü’nün milli davasına destek olunacağını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, organizasyonun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılacak olmasından dolayı Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Teknoloji Lideri (CTO) ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar’a teşekkür etti.

Türkiye Cumhuriyeti’nde milli savunma sanayisinde yaşanan gelişmelere işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, yapılan çalışmaların Türkiye’nin yeni yüzyılında başarılarına katkı koyacağına dikkat çekti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ının liderliğinde, Dünya liderleri arasında yer alan anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin, emin adımlarla ilerlediğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, yaşanan gelişmelerin Kıbrıs Türkü’nü motive ettiğini ifade etti.

Doğu Akdeniz’deki jeopolitik ve jeostratejik gelişmelere bakıldığında hava ve deniz sahasında teknolojik gelişmelerin önemli olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, imkanların varlığıyla Kıbrıs Türkü’nün Kıbrıs’taki varlığını sürdürmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Gelişen teknoloji, bilim ve yeni projelerin öneminden bahseden Cumhurbaşkanı Tatar, Türk gençliğinin yaratıcı olduğunu ve yeni fikirler ile projeleri gerçekleştirilebileceğine vurgu yaptı.

Ülkede gerçekleştirilecek TEKNOFEST’e Türkiye’den ve farklı ülkelerden yüzlerce projenin katılacağını aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden ise yaklaşık 150 projenin yer alacağını ifade etti.

Geniş katılımla yapılacak TEKNOFEST’in, ileriki yıllarda gençlerin motive olması ve yeni projeler yaratması açısından önemli olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, teknoloji, dijitalleşme ve yazılım faaliyetlerinin önünü açacağını vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin teknolojik çalışmalara uygun bir eğitim adası olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, TEKNOFEST sayesinde teknoloji, ve yazılım şirketlerinin ülkeye ilgi duyacağına dair inanç belirtti, “Bu alanda çalışan şirketlerin ilgi duyması ekonomi, istihdam, ülke tanıtımı ve gelişimi için önemlidir” dedi.

Ülke tanıtımına hizmet edecek TEKNOFEST’te emeği geçenleri tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, tüm katılımcılara teşekkür etti.