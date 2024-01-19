Cumhurbaşkanı Tatar, Trabzon’da basına yaptığı açıklamada, burada bulunmaktan, gördüğü misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Trabzon’un KKTC açısından önemli ve değerli bir şehir olduğunu ifade eden Tatar, 1974 sonrası buralardan KKTC’ye yerleşen çok sayıda vatandaşları olduğunu ve Kıbrıs Türk halkının mücadelesine, milli varoluş mücadelesine katkı koyduğunu söyledi.

KKTC ile Türkiye’nin etle tırnak olduğunu, yarım asırdır da KKTC’yi dünyaya tanıtmak, haklılığını ortaya koymak için Türkiye’nin desteğiyle büyük gayretler ortaya koyduklarını anlatan Tatar, Cumhurbaşkanı olarak görevde 3. yılını tamamladığını, Türkiye’ye de sürekli ziyaretler yaparak, özellikle gençlere ve tüm kesimlere Kıbrıs Türk halkının davasını anlattığını kaydetti.

Bir Beşiktaşlı olarak Trabzonspor’un gönlünde olduğunu ifade eden Tatar, futbol şehri Trabzon’a başarılar diledi.

KKTC’den Trabzon’a direkt uçak seferlerinin önemine de işaret eden Tatar, Mart ayından itibaren direkt uçuşların başlayacağına işaret etti.

KKTC’de 30 bine yakın vatandaş olduğunu, buralardaki akrabalarla da bu sayının arttığını işaret eden Tatar, aradaki kadim bağların güçlenmesi ve gelişmesi için çalıştıklarını belirtti.

27 Ocak’ta da KKTC’de Hamsi Festivali yapılacağını ifade eden Tatar, yeni yılda sağlık diledi.

2023’ün zor bir yıl olduğunu, depremde kayıplar yaşadıklarını, çok üzüldüklerini belirten Tatar, Türkiye’nin yeni yüzyılında, büyük Türk dünyasına olumlu katkılar sağlanacağını, KKTC’ye de bu gelişmelerin yansıyacağını kaydetti, bu mücadeleyi birlikte başaracaklarını söyledi.

Kıbrıs Türk halkının sevgi ve saygılarını da ileten Tatar, Trabzonlu olan eski milletvekilleri Ahmet Zengin, Mustafa Gökmen, Mesut Genç, eski kaymakam Sinan Güneş, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir, eski belediye başkanları Mehmet Demirci ile Arif Özbayrak ve Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Civelek’in de selamlarını iletti.

Soruları da yanıtlayan Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tanınma çağrıları ve Türk Devletleri Teşkilatı gözlemci üyeliği ile iki devletli çözüm vizyonunun güçlendiğini söyledi.

Tatar, Kıbrıs sorununun temelinde egemenlik hakkı bulunduğunu ifade ederek, Kıbrıs Türk halkının egemen bir halk ve kurucu ortak olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk halkı için 1974’ün dönüm noktası olduğunu ifade eden Tatar, şimdiki süreç de KKTC’yi güçlendirmenin çok önemli olduğunu, Türkiye ile ekonomik turizm, tarımsal faaliyetler, sanayi, hizmetler sektörü, inşaat ve bilim yolunda yapılan ilerlemelerin KKTC’nin zeminini güçlendirdiğini söyledi.

Gazze’ye saldırılarla ilgili bir soru üzerine de Tatar, saldırıları endişeyle izlediklerini ifade etti, katliamın sürmesini ve buna seyirci kalınmasını hayretler içinde karşıladıklarını belirtti. Bunun da insanlık açısından dram olduğunu belirten Tatar, benzer durumların Kıbrıs’ta da yaşandığını söyledi.

Tatar, o yüzden Gazze saldırısından çıkarılan dersin Kıbrıs adasında mutlak surette barış ve huzur için iki ayrı devletin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğü olduğunu ifade ederek, Kıbrıs’ta ancak İki devlet temelinde bir anlaşma olabileceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar’a, KKTC Trabzon Konsolosu Erek Çağatay eşlik ediyor.