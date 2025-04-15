Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kabulde, UBP Genç Kotası Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Hüdaverdi’ye, UBP Lefkoşa Gençlik Kolları Başkanı Necati Çoban, UBP Girne Gençlik Kollları Başkanı Hüsrev Tancer, UBP Mağusa Gençlik Kolları Başkanı Derviş Bayraktar, UBP Güzelyurt Gençlik Kolları Başkanı Ergün Kıpçak, UBP İskele Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Köse ve UBP Lefke Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Uluhan eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, UBP’den gençleri kabulde görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kıbrıs Türkü’nün özgürlük ve varoluş mücadelesinde gençlerin büyük görevler üstlendiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, büyük mücadeleler sonucu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulduğunu söyledi.

Kıbrıs Türkü’ne uygulanan haksız ambargo ve engellemelerden gençlerin de nasibini aldığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, spora siyaset karıştırıldığını ve gençlerin uluslararası alanlarda spor yapılmasının engellendiğini anlattı.

Tüm engellemelere rağmen yükseköğretimdeki gelişmeler ve iletişim çağından yararlanan gençlerin dünya gençleriyle birçok konuda yarışır hale geldiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gençlere güveninin tam olduğunu ve devlet olarak gençlerin arkasında olduklarını vurguladı.

Devletin yaptığı alt yapı yatırımlarının yanı sıra turizm, sanayi, tarım ve hizmet sektöründe ilerlemeler yaşandığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, gelişmesini ve kalkınmasını sürdüren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gençlerin iş imkanlarının arttığını kaydetti.

Gençlerin ülkenin geleceği olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, gençlerin ileride özel sektör ile kamuda yer alacağını ve devleti yönetecek kademelerde bulunacağını ifade etti

Kıbrıs’ta yeni bir milli siyaset belirlediklerine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, iki ayrı eşit egemen devletin işbirliğine dayalı bir çözüm istediklerini belirtti, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün tesciliyle resmi ve yeni müzakerelere başlanacağını söyledi.

UBP’li Gençlik Kolları Başkanları da yaptıkları konuşmada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından ilk kez gündeme getirilen ve Türkiye Cumhuriyeti’nin tam destek verdiği Kıbrıs’ta iki ayrı egemen devletin işbirliğine dayalı bir çözüm modelini desteklediklerini kaydetti.

UBP Gençlik Kolları Başkanları kendilerini kabul eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkür etti.