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Kızılay gönüllüleri ve Kıbrıs Genç Kızılay ekibinin özverili çalışmalarıyla gerçekleştirilen program, toplumun her kesiminden yoğun ilgi gördü."

Türk Kızılay Mobil Mutfak TIR’ında hazırlanan sıcak yemekler, yaklaşık 18.000 kişiye ikram edilirken, iftar sonrası Mobil İkram Aracı ile çay servisi yapıldı.

" Kıbrıs Türk Kızılay organizasyonu ve Türk Kızılay iş birliğiyle düzenlenen “Kızılay İftar Sofrası”, Ramazan ayının manevi ikliminde binlerce kişiyi aynı sofrada buluşturdu.

Kıbrıs Türk Kızılay’dan verilen bilgiye göre, Kızılay İftar Sofrasına Cumhurbaşkanı Tatar ve Başbakan Üstel yanında, Kıbrıs Türk Kızılay Genel Başkanı Sezai Sezen, Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz da katıldı.

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