Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, etkinlikte yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı’nın yeni yerleşkesinde ilk etkinlikte Faize Erdoğan’ın şiir kitabının tanıtımının yapılmasının mutluluğunu yaşadığını belirterek, Faize Erdoğan’ın yazdıkları, düşündükleri ve söylemleriyle örnek birisi olduğunu ve engelli bireylere yol gösterdiğini vurguladı.

Ülkede 6 bine yakın engelli olduğunu belirten Tatar, Cumhurbaşkanlığı olarak imkanlar dahilinde engelli bireylerin yaşamdaki hak ettiği yeri alabilmesi için destekte bulunduklarını ve yanlarında olduklarını kaydetti.

Engelli bireylerin hakları konusunda geçmişten beridir Cumhurbaşkanlığı Engelli Komitesi Başkanı Ahmet Akdeniz ve Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit önderliğinde yapılan çalışmaların önemine işaret eden Tatar, halk arasında hassasiyet ve farkındalık oluştuğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, engelli bireylerin mahkemede yaşadığı sorunlara dikkat çekmek için hazırlanan kamu spotunun ardından Girne ve Lefkoşa kaza mahkemelerinde asansörlerin kullanıma geçtiğini ifade ederek, eşi Sibel Tatar öncülüğünde farkındalık çalışmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

İtalya’da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni başarıyla temsil eden Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nı tebrik eden Tatar, ülke tanıtımına ve imajına katkıda bulunulduğunu kaydetti.

-Sibel Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar da konuşmasında, Cumhurbaşkanlığı’nın yeni yerleşkesinde ilk etkinlikte Faize Erdoğan’ın kitabının tanıtımını yapılmasının mutluluğunu yaşadığını belirterek, yayınladığı şiir kitabından dolayı kendisine teşekkür etti.

Faize Erdoğan’ın geçirdiği trafik kazası sonucu engelli olduğunu belirten Sibel Tatar, “Faize Erdoğan bir gün hepimizin engeli olabileceğini gösteriyor ancak verdiği mücadeleyle hayata sarıldı. Engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak için verilen mücadeleye destek oldu. Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'nin Cumhuriyet Meclisi’nde geçmesi için çaba sarf etti.” dedi.

Faize Erdoğan’ın şiir yazarak hayata sarıldığını anlatan Sibel Tatar, kitabın gelirinin ise Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’ne bağışlanacak olmasının ayrı bir duyarlılık olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 4 buçuk yıl boyunca toplumsal sorunların yanında olmaya, çözüm yolunu bulmaya, engelli bireylerin yanında olmaya ve bu duyarlılığı herkese fark ettirmeye çalıştıklarını ifade eden Sibel Tatar, “Engelli bireylerin de herkes gibi yaşama hakkı olduğunu önce bilinçli bir şekilde hafızamıza yerleştirmek daha sonra da onları o konuma getirmek için elimizden geleni yapmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Engelli Komitesi Başkanı Ahmet Akdeniz ve Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit ile engellerin aşılması konusunda yapılan çalışmaların önemine işaret eden Sibel Tatar, yaratılan farkındalık ve duyarlılığın ardından Girne ve Lefkoşa kaza mahkemelerine engelli bireylere uygun asansörün yerleştirildiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı himayesinden düzenlenen 1’inci Engelli Hakları Çalıştayı’ndaki sonuç bildirgesinin takipçisi olduklarını ancak yapılan toplantılara rağmen bazı kurumların halen geri kaldığını veya pasif davrandığını dile getiren Sibel Tatar, engelli bireylerin daha iyi koşullarda yaşamlarını sürdürebilmesi için birlikte mücadele ederek, gerekli yerlere baskıların yapılması gerektiğini kaydetti.

-Akdeniz

Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi Başkanı Ahmet Akdeniz de konuşmasında, Komitenin engelli bireylerin topluma dahil edilmesinde önlerinin açılması, yaptıkları faaliyetlerde fırsat eşitliği yaratılması, hayata dahil edilmeleri ve kendi kararlarını almaları için 15 Aralık 2020 tarihinde kurulduğunu söyledi.

Ahmet Akdeniz, 16 Mayıs’ta 2024 tarihinde yüksek bir katılımla 1’inci Engelli Hakları Çalıştayı'nın gerçekleştirildiğini belirterek, olumlu sonuçlarını almaya başladıklarını ifade etti.

Engelli bireylerin spor ve sanatta daha etkin olmaya başladığını anlatan Akdeniz, Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın İtalya’da ön eleme turunda birinci geldiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar’ın her konuda kendilerine yardımcı olduğunu aktaran Akdeniz, kapsayıcı adımların atıldığını, engelli bireylerin daha etkin hizmet alabilecekleri bir yapının kurulmasına öncülük edildiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı yeni yerleşkesinde etkinliğin gerçekleştirildiği salonun, engelli bireylere uygun olmasının önemine dikkat çeken Akdeniz, ilk etkinliği, engelli bireylerin düzenlemesinin kendilerini motive ettiğini dile getirdi.

Girdap isimli kitabı yazan Faize Erdoğan’ı tebrik eden Akdeniz, kitabın hazırlanıp yayımlanmasında emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

-Erdoğan

Faize Erdoğan da konuşmasında, yaşadığı zorlu süreç nedeniyle bir girdabın içine girdiğini belirterek, ailesinin ve sevenlerinin desteğiyle hayata tutunduğunu ve girdaptan çıktığını bu nedenle kitabın adını girdap koyduğunu söyledi.

Faize Erdoğan kitabın hazırlanmasına öncülük eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a ile eşi Sibel Tatar’a, kitabın hazırlanmasında emeği geçen Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Çağın Zort’a ve kitabı yayınlayan Berivan Yayıncılık’tan Ahmet Deniz Ağca’ya teşekkür etti.