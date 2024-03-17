Cumhurbaşkanı Ersin Tatar mesajında "Milliyetçi Hareket Partisi'nin 14.Olağan Büyük Kurultayı'nda yeniden Genel Başkanlığa "Ülkümüz Ömür Boyu, Candan Öte" şuuruyla ve 1295 oyun tamamını alarak 11. defa yeniden seçilen Lider Devlet Bahçeli'yi kutluyorum. Kıbrıs Türkü’nün haklı davasının en büyük destekçilerinden olan Devlet Bahçeli’nin, MHP Genel Başkanı olarak önümüzdeki dönemlerde de Türk ve Türkiye yüzyılında, Türklüğün geleceğine her cephede daha nice katkılar vereceğine yürekten inanıyorum” ifadelerine yer verdi.