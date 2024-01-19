Cumhurbaşkanı Tatar, fahri doktora tevdi töreni öncesinde “KKTC'nin Türk Dünyası İçerisindeki Stratejik Önemi” konulu konferans da verdi.

Cumhurbaşkanı Tatar törende yaptığı konuşmada, Trabzon’un kendileri açısından önemine işaret ederek, kendisine tevdi edilen fahri doktoraya teşekkür etti. Tatar, tarihi bağların kendilerini bir birbirlerine bağladığını ifade ederek, Kıbrıs tarihini anlattı.

Tatar, İngiltere’nin adayı ilhak etmesi sonrası Kıbrıs Türk halkının acı dolu yıllarının başladığını söyledi.

Tatar, KKTC’nin ilelebet yaşayacağını ifade ederek, Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanması için yapılan saldırıları anlattı, buna asla izin vermeyeceklerini, azınlık durumuna düşmeyeceklerini kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının milli mücadele yıllarını anlatan Tatar, mücadele yıllarının ardından kimliklerini kaybetmeden, Türk halkının varlığının korunduğunu, Türkiye sayesinde örgütlenip mücadelesini sürdürdüğünü ve devletini kurduğunu söyledi.

Tatar, Türkiye Cumhuriyeti ile milli mücadele döneminden itibaren her aşamada iletişim içinde olduklarını belirterek, Türkiye ile birlikte hem Mavi Vatanda, hem hava sahasında hem de denizlerde geleceğe daha güçlü bir şekilde yürüteceklerini belirtti.

Türkiye ile birlikte yürütülen milli siyasetin önemine vurgu yapan Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı gözlemci üyeliği ve tanıtma çalışmalarına işaret etti, Kıbrıs Türk halkının geleceğe Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yürüyeceğini söyledi.

Tatar, KKTC olarak Türkiye’nin garantörlüğünün sona ereceği bir anlaşmaya onay vermeyeceklerini, böyle bir anlaşmayı reddettiklerini vurguladı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’a KKTC’ye verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Gazze’de yapılan saldırılara da işaret eden Tatar, Türkiye’nin garantörlüğünün hayati olduğunu söyledi.

Türkiye ile birlikte KKTC’nin gelişmesi kalkınması için çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Tatar, gençlere; “Geleceğimiz istikbalimiz birliktedir, milli siyaseti sonuna kadar birlikte yürüteceğiz” dedi, Kıbrıs’ın Türkiye için önemli olduğunu ifade etti. Türkiye ile birlikte Türk dünyası için de Kıbrıs’ın önemine vurgu yapan Tatar, enerji kaynakları açısından da önemine dikkat çekti.

Kıbrıs’ta iki devletli siyaset yürüttüklerini, bu süreci de Türkiye ile birlikte tam uyum içinde sürdürdüklerini ifade eden Tatar, Türkiye’nin yeni yüzyılında başarılar diledi, birlikte geleceğe yürüyeceklerini söyledi.

Üniversite öğrencilerine başarılar dileyen ve milli davayı iyi anlamalarını isteyen Tatar, Trabzon ile KKTC arasındaki bağların güçlenmesi temennisinde bulundu.

-Çuvalcı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, açılış konuşmasında, ilk olarak şehitleri andı, ülkenin birlik bütünlüğünü kimsenin bozamayacağını ifade etti, ailelere başsağlığı diledi. Gazze’deki katliamlardaki şehitleri de anan Çuvalcı, saldırıların kabul edilemez olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar’a tevdi edilen fahri doktora ile Kıbrıs’ın vazgeçilmez stratejik önemine işaret etmek istediklerini belirten Çuvalcı, KKTC’nin Türk dünyası içerisinde tarihi, güvenlik, enerji açısından da büyük önem taşıdığını kaydetti.

Bu bağlamda KKTC’nin bağımsız bir şekilde yoluna devam etmesinin büyük önem taşıdığını ifade eden Çuvalcı, Türkiye Cumhuriyeti’nin garantör ülke olarak birlik beraberlik içerisinde KKTC’nin toprak bütünlüğünü, Türk varlığını korumaya devam edeceğini, mücadeleyi, birliği güçlendirip gelecek nesillere taşıyacağını belirtti.

Çuvalcı, üniversite olarak KKTC ile yakın işbirliği içerisinde çalıştıklarını da anlatarak, Tatar’ın uluslararası alanda KKTC için ortaya koyduğu mücadeleye destek verdiklerini belirtti, Tatar’a uluslararası ilişkileri açısından Fahri doktora tevdi ettiklerini kaydetti.

-Yıldırım

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım da, Kıbrıs’ın tarih boyunca vazgeçilmez bir ada olduğunu işaret ederek, tarihsel sürecini anlattı ve uzun süre Türklerin kontrolünde olduğunu söyledi.

Yıldırım, adanın bugün de önemini koruduğunu, Türkiye’nin gerçekleştirdiği Barış Harekatı sonrası adadaki Türk varlığının, toprağın korunduğunu ifade etti, bunun Türkiye açısından önemine vurgu yaptı.

Ada etrafındaki enerji kaynaklarına da işaret eden Yıldırım, Kıbrıs’ın Türkiye açısından önemine dikkat çekti, Trabzon için de ayrı önemi olduğunu söyledi.

Hemşerilerinin de KKTC’nin gelişmesinde katkıları olduğunu ifade eden Yıldırım, Tatar’ı tebrik etti, başarılarının devamını diledi.

Kıbrıs gazilerinin de yer aldığı törende konuşmaların ardından Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan video gösterimi yapıldı.

-Tatar, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Tatar, daha sonra Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti.

Tatar, Oda Başkanı Erkut Çelebi ve yönetim kurulu üyeleri ile görüştü, odanın çalışmaları ile ilgili bilgi aldı.

Görüşmede, KKTC’deki özellikle yenilenebilir enerji ve tarım alanındaki yatırım olanakları ele alındı.